„Ich möchte nicht, dass Schwarze so nah an mir stehen.“ Dieser Satz wirkt wie ein Relikt aus einer hasserfüllten, intoleranten Zeit. Die zum Glück der Vergangenheit angehört. Oder auch nicht. Bright Donkor musste sich diesen Satz vor drei Wochen anhören, als er im Supermarkt war. Der 31 Jahre alte Autor ist in Zweibrücken aufgewachsen und lebt mittlerweile in Stuttgart. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sprach er über Respekt und klärt die Frage, warum Freaks die neuen Helden sind.

Sympathisch, offen und ehrlich. Diese Begriffe gehen einem durch den Kopf, wenn man mit Bright Donkor spricht. Der gelernte Verkäufer, der in Zweibrücken in einer