Mit einem lachenden und einem weinenden Auge analysierte Rüdiger Lydorf, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken, die 22:26 (10:14)-Niederlage beim TV Bodenheim. Zu seiner Freude machte sein Team viel richtig, doch die schwache Chancenverwertung brachte den Tabellenletzten um mögliche Punkte.

„Hätten wir unsere Chancen besser genutzt, wäre in Bodenheim sicher was drin gewesen“, sagte Lydorf. Die Trainingsarbeit der vergangenen Woche zeigte am Sonntag Wirkung. Die Zweibrücker