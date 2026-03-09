Die englische Woche in der Frauen-Handball-Oberliga startet für die SG Zweibrücken unerfreulich.

Die Teams zweier Trainer, die in Zweibrücken wohnen, trafen am Sonntag in der Westpfalzhalle aufeinander. Für den einen gab es ein Erfolgserlebnis und Glückwünsche von den Enkeln, für den anderen die Erkenntnis, dass seinem Team vier unfreiwillige Wochen Spielpause nicht gutgetan haben. Die englische Woche begann für die SG Zweibrücken schlecht.

Die Märzsonne lockte zahlreiche Menschen an den Schwarz- und Bleicherbach unweit der Westpfalzhalle. Ein gefühlter Sommertag im März. Wäre in der Westpfalzhalle Fußball statt Handball gespielt worden, stünden hier die Worte müder Sommer-Kick. Aber auch das Oberliga-Duell zwischen den Handballerinnen der SG Zweibrücken und der HSG TVA/ ATSV Saarbrücken war keine temporeiche Angelegenheit. Allerdings eine erfolgreiche für die Gäste, die sich für die Hinspielniederlage in Saarbrücken revanchierten. Mit 22:31 (10:15) verloren die Zweibrückerinnen.

Nur Hoffmann in Normalform

Von Beginn an führten die Saarbrückerinnen. Für Mirko Pesic, den in Zweibrücken lebenden Trainer der nach dem Sieg auf den zweiten Platz vorgerückten Saarländerinnen, sollte es ein entspannter Nachmittag werden. Er dirigierte hörbar seine Abwehr, die allerdings über weite Strecken auch leichtes Spiel hatte. Am Ende der 60 Minuten standen auf der Zweibrücker Seite 22 technische Fehler und etliche Fehlwürfe zu Buche, was für Frust und Enttäuschung bei SG-Trainer Rüdiger Lydorf und dem Betreuerteam sorgte. „Mit der Fehlerzahl kann man kein Spiel gewinnen“, resümierte Lydorf.

Nur wenige seiner Spielerinnen konnten an die Leistung anknüpfen, die sie vor der vierwöchigen Pause bei der knappen Niederlage gegen den Tabellenvierten DJK Oberthal gezeigt hatten. Katrin Hoffmann war eine der Ausnahmen. Sie hatte mit einer Top-Leistung im Hinspiel für den damals überraschenden Sieg gesorgt und präsentierte sich auch diesmal in guter Form. Allerdings fand sie kaum Mitspielerinnen, die mitzogen. Zu langsam, vor allem ohne Zug zum Tor und dann noch fehlerbehaftet wurde gespielt. Das monierte auch Rüdiger Lydorf in einer Auszeit. „Bei denen merkt man, dass sie ein Tor werfen wollen, bei uns nur selten“, stellte er dabei zurecht fest.

Zu viele Fehler

Denn in den Phasen, in denen seine Mannschaft mehr Zug zum Tor entwickelte, war sie erfolgreich, war erkennbar, dass mit einer guten Mannschaftsleistung deutlich mehr drin gewesen wäre. Mit Tempo wurde beispielsweise der 1:4-Rückstand auf 3:4 verkürzt, blieb die SG bis zum 5:6 (12.) dran. Um nach der von Pesic genommenen Auszeit schnell wieder mit 5:9 (14.) in Rückstand zu geraten. Ursache: zu viele Fehler binnen kurzer Zeit.

Die Ex-Zweibrückerin Hanna Müller, die sich in Abwehr und Angriff intensive Duelle mit ihrer früheren Kollegin am Kreis, Lea Bullacher, lieferte, stellte mit dem Treffer zum 11:6 (22.) erstmals eine Fünf-Tore-Führung für die Saarbrückerinnen her. Die hatten es in der Folge selten eilig, schlugen ein gemütliches Spieltempo an. Gelang es Zweibrücken, schneller zu spielen, setzte das Saarbrücken sofort unter Druck. Es klappte aber einfach zu selten, zumal die hohe Fehlerzahl gute Ansätze zunichtemachte.

Anschluss immer verspielt

Es blieb ein Auf und Ab. Teresa Wenzel, Anna Sommer und die unermüdliche Katrin Hoffmann, die den Ball millimetergenau in den linken Torwinkel warf, verkürzten auf 9:11 (25.), was Hoffnung aufkeimen ließ. Für einen kurzen Augenblick. Denn Saarbrücken nutzte Zweibrücker Fehler, um binnen vier Minuten erneut auf 15:9 wegzuziehen. Vera Jänicke gelang vor dem Halbzeitpfiff noch das zehnte SG-Tor, aber direkt nach dem Seitenwechsel stellte Saarbrücken die Weichen endgültig auf Sieg.

„Doppeln, doppeln!“, dirigierte Pesic seine Abwehr, die jeden Ballverlust der SG bestrafte und auf 19:11 (37.) wegzog. Was möglich gewesen wäre, zeigten die folgenden drei Minuten. Die fünffache Torschützin Hoffmann, Jag, zwei Treffer der jungen Jasmin Ruffing, die mit einigen Lattentreffern noch Pech hatte, Bullacher vom Kreis: Auf 16:20 war Zweibrücken rangerückt. Um dann all das, was man sich gerade erarbeitet hatte, wieder leichtfertig zu verspielen und sich eine deutliche Niederlage einzuhandeln.

Nach der Niederlage rutschte die SG (sechs Punkte) auf den vorletzten Platz ab und hat nun zwei schwere Auswärtsaufgaben vor sich. Die erste steht bereits am Dienstag, 19.30 Uhr, bei der auf Rang drei liegenden HG Saarlouis an. Am Sonntag, 15.30 Uhr, folgt die Partie beim TV Kirkel.