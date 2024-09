Die Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken empfangen am Sonntag in der Oberliga die SG Fraulautern/Überherrn. Ihre Torhüterin fehlt. Die ist nämlich beim Berlin-Marathon am Start.

Auf einen erfolgreichen Sonntag hoffen die Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken.