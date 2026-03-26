Ein Parkrempler im August 2025 auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers hat das Zweibrücker Amtsgericht beschäftigt.

Auf dem Kundenparkplatz vor dem Drogeriemarkt soll die Frau beim Ausparken am 23. August 2025 gegen 9 Uhr ein geparktes Auto touchiert und einen Schaden von rund 2400 Euro verursacht haben. Die Angeklagte wurde vor Gericht von ihrem Ehemann und ihrer Tochter, die die Verhandlung im Zuschauerraum verfolgten, moralisch unterstützt. Ihr Verteidiger Max Kampschulte ließ das Gericht wissen, dass seine Mandantin den Tatvorwurf der Unfallflucht nicht einräumt. Die Mittvierzigerin und ihre Tochter hätten vor Ort zwar darüber gesprochen, ob sie gegen den anderen Wagen gefahren sein könnte, aber sie hätten nach einer Begutachtung beider Fahrzeuge keinen Unfallschaden festgestellt. Es existiere ein Foto, darauf seien ebenfalls keine Kontaktspuren erkennbar. Kampschulte fand es seltsam, dass erst drei Monate später ein Schadensgutachten mit Reparaturkalkulation erstellt wurde. „Das passt hinten und vorne nicht“, meinte er.

Nachdem die Tochter von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machte, sagte ein Mann aus, der als Augenzeuge den Anstoß bemerkt hatte. Die Angeklagte sei rückwärts mittig an den anderen Wagen gefahren. Er habe gesehen, dass sich dieses Fahrzeug dadurch leicht bewegt habe. Sie habe dann ihren Wagen an der Seite abgestellt, sei ausgestiegen und habe zusammen mit einer jungen Frau die Autos begutachtet. Dann seien sie weggefahren. Er habe noch gewartet, bis die Fahrerin des beschädigten Wagens zu ihrem Auto zurückkehrte und ihr geraten, die Polizei zu verständigen. Im Lack sei kein Schaden zu erkennen gewesen, allerdings habe die Stoßstange etwas schräg herabgehangen.

Verfahren gegen Geldauflage eingestellt

Als weiterer Zeuge wurde der Fahrzeugeigentümer gehört. Er bestätigte, dass seine Frau nach ihrem Einkauf von dem Zeugen auf den Parkrempler hingewiesen wurde. Der Heckspoiler sei hinten links beschädigt worden. „Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es bei der ersten Begutachtung nicht wahrgenommen hat.“ Nach zwei bis drei Wochen habe sich die gegnerische Versicherung bei ihm gemeldet und mitgeteilt, dass man noch die Ermittlungsakte abwarten wolle. Wochen später habe die Versicherung den Schaden anerkannt und reguliert.

Richter Matthias Heinzelmann sah Schwierigkeiten, den Schaden mit dem Unfallbericht in Einklang zu bringen. Der Augenzeuge habe von einem mittigen Anstoß gesprochen, der Eigentümer von einem Schaden hinten links. Und es stelle sich auch die Frage der Erkennbarkeit des Schadens. Von daher sei eher von einer geringen Schuld auszugehen, er tendiere zu einer Einstellung des Verfahrens unter Auflagen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung erklärten sich dazu bereit, sodass Heinzelmann eine vorläufige Einstellung unter der Auflage verkündete, dass die Angeklagte innerhalb eines Monats 600 Euro an den Tierschutzverein in Zweibrücken zahlt. Die Entziehung der Fahrerlaubnis vom 27. November hob der Richter auf. Die Frau bekommt den Führerschein umgehend zugeschickt.

Einen guten Rat hatte der Richter auch noch parat. Selbst wenn man nach einem Parkrempler keine Unfallspuren erkennen könne, sollte man nicht wegfahren, sondern die Sache der Polizei melden. Damit schließe man spätere Ermittlungen wegen Unfallflucht aus.