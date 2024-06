Im Strafprozess um den mehrjährigen sexuellen Missbrauch einer jungen Frau durch ihren Vater und ihren Onkel hat das Landgericht Zweibrücken jetzt die Urteile gesprochen.

Der 70-Jährige, der seine Nichte zwischen Februar 2015 und März 2019 vielfach in seiner Wohnung in Bubenhausen missbraucht und vergewaltigt hat, wurde am Freitag, 21. Juni, am Landgericht Zweibrücken zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die heute 18-Jährige war zu Beginn der Taten acht Jahre alt. Der Vorsitzende Richter Michael Schubert erläuterte, dass die Kammer auch über eine Sicherungsverwahrung des einschlägig vorbestraften Onkels nach Verbüßung seiner Haftzeit nachgedacht habe. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, werde darauf aber verzichtet. Trotzdem erklärte Markus Freyler, der Verteidiger des Verurteilten, er gehe für seinen Mandanten in Revision. Der Onkel ist weiterhin nicht geständig.

