Von einer oder zwei Personen überfallen und mit Fausthieben verletzt wurde eine 52-Jährige am Samstagabend in der Maerckerstraße in Zweibrücken. Laut Polizei war die Frau um 20.23 zu Fuß unterwegs gewesen. Nähere Details zu dem oder den Tätern habe sie nicht nennen können. Sie wurde ins Nardini-Klinikum Zweibrücken gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de