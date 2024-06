Eine 73 Jahre alte Frau ist am Montag nach einem Hundebiss gestürzt und verletzt worden. Die Seniorin hatte sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie gegen 11 Uhr in der Saarlandstraße unterwegs gewesen sei. Ihrer Darstellung zufolge wurde sie beim Passieren der Tadano-Betriebsversammlung an der Festhalle von einem Hund, vermutlich einem weißen Spitz, angesprungen und ins Bein gebissen – die Hundehalterin hatte das Tier an einer langen Leine geführt.

Beim Versuch, sich von dem Vierbeiner zu befreien, stürzte die Frau und verletzte sich. Zwei Mitarbeiter brachten die Gestürzte zu einem Krankenwagen, der wegen der Versammlung vor Ort war, heißt es im Polizeibericht. Nach der Behandlung waren die Helfer und die Hundehalterin verschwunden gewesen. Bei den Männern soll es sich um Tadano-Mitarbeiter handeln. Sie sollen, genau wie die Hundehalterin, zwischen 60 und 70 Jahre alt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Nummer 06332 976450 melden.