Am Sonntag gegen 18 Uhr hat ein Hund eine Frau gebissen und sie leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Hund und einer Freundin an der Straße des Waldstadions spazieren gegangen, als sie von dem freilaufenden Hund gebissen wurde. Daraufhin waren die Halter des Hundes einfach weggegangen, so die Polizei. Der Hund wird als groß beschrieben; er soll ein braun-gräuliches, glattes Fell haben, das um die Ohren und das Maul eher zottelig sei, ähnlich das eines deutschen Schnauzers. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06841 1060.