[Aktualisiert 13.15 Uhr]Am Montag konnte eine 58-jährige Frau in der Karlstraße nur durch ihr mutiges Auftreten einen Diebstahl verhindern. Tags darauf wurde allerdings ein älterer Mann Opfer zweier junger Täter. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Montag gegen 10.50 Uhr auf dem Rückweg zu ihrem Wagen, der auf dem Parkplatz der Karlskirche abgestellt war, als sie plötzlich einen jungen Mann bemerkte. Dieser machte sich in gebückter Haltung an ihrer rechten Jackentasche zu schaffen, in der sie ihre Geldbörse trug. In unmittelbarer Nähe bemerkte sie einen weiteren jungen Mann, den sie als Komplizen des Taschendiebs einstufte. Die Frau wich zurück und drohte ihnen mit einem Schirm, worauf die beiden zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchteten. Die 58-Jährige beschreibt die beiden Gauner wie folgt: Der Haupttäter war zwischen 14 und 16 Jahre alt, etwa 1,63 bis 1,65 Meter groß, schmale Statur, ovales Gesicht und etwas dunklerer Teint. Er trug eine schwarze Leder- oder Kunstlederjacke, hatte kurze, glattrasierte Haare, im oberen Kopfbereich länger und schwarz gelockt. Er hatte auffallend lange Schneidezähne. Der Komplize war etwa 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schmale Statur, etwas dunklerer Teint, bekleidet mit einer auffälligen Kapuzenjacke mit schwarz-weißem Rautenmuster.

Der 79-Jährige wurde am Dienstag gegen 13.25 Uhr vor seinem in der Karlstraße geparkten Wagen von einem jungen Mann angesprochen, den er schon am Alexanderplatz gesehen hatte. Der etwa 20-Jährige sagte laut Polizei nur „Bahnhof“, worauf der 79-Jährige ablehnte, weil er annahm, dass er den jungen Mann mit an den Bahnhof nehmen sollte. Wenig später bemerkte der Senior, dass ihm die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen wurde. Er beschreibt den Täter und dessen Komplizen wie folgt: beide waren etwa 20 Jahre alt und hatten einen ausländischen Akzent. Der eine trug eine weiße Jacke und eine schwarze Hose sowie schwarze Sneakers. Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze, braune Haare. Der zweite, der den Täter zuvor begleitet hatte, war komplett schwarz bekleidet und hatte kurze, schwarze Haare. Die Zweibrücker Polizei vermutet einen Zusammenhang beider Taten und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332/9760.