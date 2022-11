Verdächtige Geräusche haben eine Frau in der Vogesenstraße in Rimschweiler am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei berichtet, vernahm die Frau Stimmen und bemerkte bei genauerem Hinhören, dass sich jemand an der Kellertür zu schaffen machte, die zum Garten hinausführt. Als sie aus dem Fenster schaute, habe sie noch drei Personen gesehen, die fluchtartig in Richtung Radweg rannten, als die Wohnzimmerbeleuchtung eingeschaltet wurde. Die Frau rief die Polizei. Diese konnte das Einbrechertrio nicht mehr ergreifen. Die Polizei ruft in der dunklen Jahreszeit zu Wachsamkeit auf und ermutigt die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332 9760.