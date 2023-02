Von Patrick Göbel

Am Donnerstagmittag übergab eine Frau Goldschmuck an einen Betrüger. Er hatte ihr am Telefon gesagt, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht; er forderte 20.000 Euro, ansonsten müsse ihr Sohn sofort ins Gefängnis. Zeitgleich meldete sich ein falscher Oberstaatsanwalt und bestätigte die Geschichte. Weil die Frau die gewünschten 20.000 Euro nicht im Haus hatte, übergab sie ihren Goldschmuck. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, dunkle kurze Haare, einen dunklen Pulli und eine enge Hose getragen haben. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0681 9622133.