Eine 20-Jährige aus dem saarländischen Merzig hat beim Wandern am Mittwoch, 18. Mai, am Losheimer Stausee einen grausigen Fund gemacht. Laut Polizei fand sie in einem Waldgebiet an einem Wanderweg unweit der Minigolfanlage einen toten Menschen mit einem Strick um den Hals. Der Leichnam sei bereits stark verwest gewesen. Herbeigerufene Rettungskräfte und die Polizei fanden bei der Leiche Ausweisdokumente und Fahrzeugschlüssel. Demnach könnte es sich bei dem Verstorbenen um einen 50-jährigen Mann aus Schmelz handeln. Das Fachdezernat für Straftaten gegen das Leben hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nordsaarland unter Telefon 06871 90010 entgegen.