Eine 56-jährige Frau hat am späten Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz iin Zweibrücken gesorgt. Sie war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pedelec – einem Elektrofahrrad – vom Kreisel Lanzstraße/Gottlieb-Daimler Straße auf die Autobahn in Richtung Saarland gefahren. Wie die Polizei schreibt, konnte die Fahrt „glücklicherweise schnell beendet werden“. Die Frau war nach einer Fahrtstrecke von etwa 300 Metern aufgrund zahlreicher hupender Fahrzeuge noch auf dem Beschleunigungsstreifen von ihrem Pedelec abgestiegen, drehte das Rad und schob es zu Fuß zurück bis zur Auffahrt. Auf dem Weg dorthin fing sie eine Polizeistreife ab. Da sie ihren Namen nicht preisgeben wollte, nahmen sie die Beamten im Streifenwagen mit zur Dienststelle. Dort gab sie sich schließlich zu erkennen. Die Frau wurde zur Untersuchung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Wegen missbräuchlicher Nutzung der Autobahn erwartet sie nun ein Bußgeldverfahren. Denn Autobahnen dürfen laut Straßenverkehrsordnung nur von Kraftfahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 Stundenkilometern benutzt werden. Elektrofahrräder zählen nicht zu dieser Kategorie. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte die Frau in diesem speziellen Fall andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet.