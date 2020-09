Nach einem Unfall mit einem zehnjährigen Fußgänger in Bexbach sucht die Polizei nach einer blonden Autofahrerin. Am Freitagmorgen, 25. September, sei der Junge gegen 7.30 Uhr auf dem Schulweg auf einem Fußgängerüberweg in der Oberbexbacher Straße von einem fahrenden Auto gestreift worden. Der Wagen traf das Kind am rechten Bein und am Schulranzen. Die derzeit unbekannte Fahrerin habe zunächst angehalten und den Jungen nach seinem Befinden gefragt, ehe sie weitergefahren sei. Das Kind und seine Begleiter schilderten den Sachverhalt ihrer Schulleiterin, die dann die Polizei und die Eltern informierte. Der Junge kam ins Krankenhaus, weil er über Schmerzen im Bein und an der Schulter klagte. Die Unfallverursacherin mit schulterlangem blondem Haar soll mit einem weißen, kombiähnlichen Auto in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen sein. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.