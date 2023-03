Von Patrick Göbel

Weil ein Mann per Notruf behauptete, eine Frau sei in einem Mehrfamilienhaus erschossen worden, kam es am Freitag um kurz nach 20 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei. Daraufhin rückten spezielle Einsatzkräfte aus, auch Beamte der Operativen Einheit, die schusssichere Westen tragen. Mehr als zehn Kommandos verteilten sich im Bereich rings um den Pariser Platz. Vor Ort konnten die Ermittler, die mit Maschinenpistolen im Anschlag, Schutzschilden und Türrammen gegen 21 Uhr das Gebäude stürmten, aber keine Hinweise auf ein Verbrechen finden. Der männliche Anrufer sprach laut Polizei davon, dass die Frau in der Lebacher Straße in Saarbrücken-Malstatt erschossen worden sei. Die Polizei sperrte die Einsatzstelle bis etwa 21.20 Uhr weiträumig ab; Fußgänger wurden aus dem Gefahrenbereich geschickt. Auch der Saarbahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Die Beamten durchsuchten das ganze Haus, konnten aber keine Hinweise darauf finden, dass eine Frau erschossen worden sei. Deshalb hat die Polizei den Verdacht, dass der Notruf lediglich ein übler Scherz gewesen sein könnte. Jetzt ermittelt sie wegen Verdachts eines Missbrauchs von Notrufen und wegen Vortäuschens einer Straftat. Gegen 22.30 Uhr beendete die Polizei den Einsatz.