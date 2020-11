In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei gegen 3.15 Uhr wegen lauter Musik und Gesängen zu einem Haus in der Drosselstraße gerufen. Laut Polizeibericht lies die Hausbesitzerin die Beamten in das Haus, wo insgesamt sechs Personen (das Gastgeberehepaar und zwei befreundete Ehepaare) im Alter zwischen 40 und 52 Jahren in bester Feierlaune angetroffen wurden. Als die Polizisten versuchten, die Personalien der Hauseigentümer festzustellen, ging plötzlich eine 45-jährige Frau dazwischen und stieß den Polizist und seine Kollegin mehrfach mit beiden Händen nach hinten. Auch nach dem Eintreffen zweier weiterer Streifenwagen hatte sich die Frau noch nicht beruhigt und ging erneut auf einen Beamten los, indem sie ihn nach hinten stieß. Als sie daraufhin gefesselt werden sollte, schlug und trat sie um sich und versuchte mehrfach, die Polizisten zu beißen. Einem biss sie dabei leicht in die Hand. Auch ihr Mann mischte sich ein und wollte nach Angaben der Polizei einen Beamten schlagen. Nachdem sich ein weiterer Gast einmischen wollte, drohten die Polizisten, eine Elektroschockpistole einzusetzen. Danach beruhigten sich die Beteiligten. Das renitente Ehepaar wurde zur Blutentnahme mitgenommen. Die 45-Jährige musste zudem aufgrund einer Armverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Ehemann und drei Beamte erlitten Schürfwunden, Kratzer und Prellungen an Armen und Beinen. Gegen die 45-jährige Frau und ihren Ehemann wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Ruhestörung wurde beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung gesondert angezeigt. rhp