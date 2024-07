Mehrere Hämatome und Schnittwunden im Gesicht erlitten hat eine 26-jährige Frau, die am Sonntagabend in der Oselbachstraße von einem 36-Jährigen attackiert worden ist. Zeugen hatten nach Polizeiangaben gegen 21.45 Uhr von einem Balkon aus beobachtet, wie die Frau schreiend aus einem Nachbargebäude gerannt und von dem Mann verfolgt worden ist. Dieser schlug dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Ein 32-Jähriger, der die Szene vom Balkon aus verfolgt hatte, begab sich daraufhin nach unten und versetzte dem Täter einen Schlag mit dem Ellenbogen. Alle beteiligten Personen lehnten eine ärztliche Versorgung ab. Dem 36-Jährigen wurde ein Platzverbot erteilt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.