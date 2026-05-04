Beim Drittligaspiel im Saarbrücker Ludwigspark zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim am Samstag kam es zu mehreren Zwischenfällen. Im Heimbereich griff ein Zuschauer eine Mitarbeiterin eines Getränkestands an und verletzte sie leicht; ein Strafverfahren habe die Polizei eingeleitet. Am Bahnhof verhinderte die Polizei ein Aufeinandertreffen der Fans und erteilte Platzverweise. Auf dem Weg zum Stadion gab es kurzzeitig Sperrungen, aus der Gästekurve flogen vereinzelt Flaschen, verletzt wurde niemand. Die aktive Heim-Fanszene verweigerte wegen Polizisten an der Saarlandhalle zunächst den Einlass, nach Gesprächen beruhigte sich die Lage. Kurz vor Spielende zündeten Gästefans Böller, beide Lager provozierten sich gegenseitig; fünf Zuschauer aus dem Heimbereich wurden verwiesen. Ein Fan aus der Gegentribüne und ein Gästefan überstiegen jeweils die Absperrung; beide wurden vom Sicherheitsdienst gestellt. Nach dem Spiel begleitete die Polizei die Gästefans zum Bahnhof, trennte mehrfach Gruppen und erteilte weitere Platzverweise.