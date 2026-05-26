Ein ganz anderer Franz Martin als gewohnt präsentiert sich in der Zweibrücker Galerie Formart. Sehr hell und mit kräftigen Farben. Das ist noch nicht alles.

„Durch die Jahre. And Now“ ist der Titel der Ausstellung des Dahner Künstlers Franz Martin. Zu sehen sind jüngere Arbeiten, die schon durch Ausstellungen in Ludwigswinkel oder Dahn bekannt waren. Ganz neue Gemälde werfen aber ein Licht auf eine andere Seite des Künstlers, der nach Jahren im Grün-Blau-Grau nun die ganze Palette der Farben auf die Leinwand wirft.

Wild geht es zu auf den neueren Arbeiten. Während der 1957 geborene Franz Martin sich früher gerne im Raum zwischen Abstraktion und Figuration verortete, ist er in den neuen Gemälden ganz abstrakt geworden. Eine moderne Form des abstrakten Expressionismus präsentiert der Künstler in der Formart-Galerie. Die Gemälde leuchten aus sich heraus, tragen passend Titel wie „Space of Color“. In dem Zweibrücker Stadtteil Mörsbach, wo die Galerie Formart-QHof zu finden ist, wird schön der Weg dahin aufgezeigt mit älteren Arbeiten, die schon von der Farbpalette kräftiger waren, aber immer noch Naturdarstellungen als Grundlage hatten, wenn auch ohne reale Vorbilder. Und es finden sich auch sehr dunkle Zeichnungen, die er „Schutzorte“ betitelt hat. Nester von Vögeln könnten es sein, die der Künstler hier mit schnellem Strich auf das Papier geworfen hat.

Und die von dem Dahner so geliebte Form des Leporello hat in der Mörsbacher Galerie einen Platz gefunden. Auf den von beiden Seiten bemalten Blättern mit Faltung hat Franz Martin gespielt. Ein Leporello zeigt Katzen in vielen Variationen. Ein anderes nackte Frauen am Strand oder Venedig-Impressionen.

Galeristin Petra Stricker hatte mit ihrem Mann Gilbert Baier den Künstler im Atelier in Dahn besucht und die Werke mit ausgewählt. Bei der Hängung vor den im Rohbau belassenen Wänden kommt den Bildern des Dahners zu Gute, dass sie mit einem Abstand von etwa zehn Zentimetern bis zur Wand aufgehängt wurden. Das verleiht dem einzelnen Bild eine Steigerung des Ausdrucks und macht sie noch kraftvoller, als sie ohnehin schon sind.

Beim Stöbern im Atelier sind Stricker und Baier auf die lyrische Ader von Franz Martin gestoßen. Der Künstler hat auf einzelnen Blättern kurze Texte in einer „tollen Sprache“, so Stricker, formuliert. Das hat das Paar zu einem Buchprojekt gereizt. Baier übernahm die aufwendige Typografie für die Texte, die auf einer Seite immer einem Gemälde Martins gegenüber gestellt werden.

„Unbelebte Natur, Beruhigend, Harmonisch empfunden, Eine andere Stille, Da ruht die Welt“ lautet einer dieser kurzen Texte, dem ein abstraktes Bild zugeordnet wurde, das nach den Worten von Stricker „in einem farbig-leichtem Zusammenspiel von Kontrolle und Loslassen“ entstanden ist. Dazu erklingt auf der gegenüberliegenden Seite „die Stimme des Künstlers“. Die Malerei erhält damit eine weitere Ebene. Das 52-seitige Buch ist hochwertig gedruckt und gebunden worden. Die Auflage mit 250 Exemplaren passend zu Kunstbuchprojekten gewählt.

Neben den Arbeiten von Franz Martin hat sein in Kaiserslautern lebender Bruder Christof A. Martin ein halbes Dutzend Objekte aufgestellt. Er nimmt beispielsweise Koffer, in die ein kleiner Bildschirm eingearbeitet wurde, auf dem nichts anderes als eine U-Bahnstation in Endlosschleife zu sehen ist. Oder einen Bildschirm, der in ein Fenster im Raum eingesetzt wurde und sanftes Meeresrauschen in die Galerie bringt.

Info

Franz Martin: „Durch die Jahre. And Now“, Malerei, Galerie Formart-QHof, Höhenstraße 6, Zweibrücken-Mörsbach, bis 5. Juli nach telefonischer Vereinbarung unter 06337 921112. Die Finissage ist für 5. Juli, 11 Uhr, terminiert.