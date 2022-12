Am Ufer der Blies, die im Mandelbachtal den Grenzfluss zwischen Deutschland und Frankreich darstellt, hat am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug eine Bruchlandung hingelegt. Unweit des Campingplatzes Habkirchen (Saarpfalz-Kreis), aber noch auf der französischen Seite der Blies, kam es zur Notlandung des einmotorigen Ultraleichtflugzeugs. Dieses wurde dabei schwer beschädigt. Besetzt war das Flugzeug nach Auskunft der Gendarmerie Saargemünd mit einem Flugschüler und seinem Fluglehrer. Beide blieben unverletzt. Die Gendarmerie nahm den Unfall auf. Rettungsdienste waren nicht im Einsatz. Die französische Tageszeitung „Le Républicain Lorrain“ zitiert eine Aussage des Präsidenten des Flugzeugclubs Saargemünd. Demnach sei beim Start bei Saargemünd der Propeller der Maschine ausgefallen. In den Bliesauen habe die Maschine eine 30 Meter lange Furche im Gras hinterlassen. Das Fahrwerk sei gebrochen, der Unterboden beschädigt. Eine aufwendige Reparatur ist fällig. Am Dienstagmorgen wurde das Flugzeug vor Ort zerlegt und in Einzelteilen zum Flugplatz im französischen Saargemünd gebracht.