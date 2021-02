Seit Mitte Januar ist in Saargemünd ein Corona-Impfzentrum für die östliche Region des französischen Départements Moselle in Betrieb. Jetzt fordert David Suck aus Volmünster in seiner Eigenschaft als Präsident des Gemeindeverbandes Bitscher Land ein Impfzentrum auch für Bitsch, und zwar am dortigen Krankenhaus. Er hat einen entsprechenden Brief an die Gesundheitsbehörde beim Département geschrieben. Im Gemeindeverband Bitscher Land haben sich 35 Kommunen mit insgesamt 35.000 Einwohnern zusammengeschlossen.