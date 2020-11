Vom 28. November an gewährt die lothringische Stadt Saargemünd bis einschließlich 9. Januar an jedem Samstag jeweils zwei Stunden lang die freie Nutzung der beiden Parkhäuser „Carrée Louvain“ und Moulin. Die Geschäfte in der Stadtmitte sind an allen vier Adventssonntagen geöffnet. Mit dem freien Parken will die Stadtverwaltung den lokalen Einzelhandel in schwieriger Corona-Zeit unterstützen. Kostenlose Parkplätze in Saargemünd gibt es zudem ganzjährig auf den Plätzen vor dem Bahnhof und dem Casino sowie in den Straßen Rue des Chêvres, Rue de la Montagne und Rue des Vosges.