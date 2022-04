Auch in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen hatte bei den Wählern in der Zweibrücker Partnerstadt Boulogne-sur-mer die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen die Nase vorn. Die Bewerberin von der Partei Rassemblement National, dem einstigen Front National, erzielte in Boulogne 52,32 Prozent, während der landesweit siegreiche Amtsinhaber Emmanuel Macron auf 47,68 Prozent kam. Le Pen erhielt 8289 Stimmen, Macron 7555. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl betrug in Boulogne 66,75 Prozent. Im ersten Wahlgang vor 14 Tagen hatte Marine Le Pen dort mit 32,52 Prozent den ersten Platz belegt, gefolgt von Emmanuel Macron mit 26,01 Prozent, dem linksorientierten Jean-Luc Mélenchon mit 20,32 Prozent und dem Rechtsaußen Eric Zemmour, der damals 5,35 Prozent der Stimmen sammelte.