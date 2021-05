Am Montag, 17. Mai, ist die Siebentages-Inzidenz im benachbarten französischen Département Moselle auf 90,6 gefallen. Damit wird dort nach Auskunft der Gesundheitsbehörde ARS erstmals wieder der Grenzwert 100 unterschritten. Das grenznahe Département, zu dem auch der Raum Bitsch/Saargemünd gehört, hat jetzt die niedrigste Inzidenz in der gesamten französischen Großregion Grand Est, deren Corona-Inzidenzwert am Montag 119,3 betrug.