Anlässlich des Deutsch-Französischen Freundschaftstages wurden am Samstagabend, 22. Januar, zwischen 18 und 23 Uhr mehrere öffentliche Gebäude in Saarbrücken in den Farben der französischen Nationalflagge angestrahlt. Ministerpräsident Tobias Hans: „Das Saarland und Frankreich verbindet eine lange, tiefe und ganz besondere Freundschaft. Wir stehen zusammen und helfen einander, wenn es darauf ankommt. Für meine Generation ist die enge Verbundenheit des Saarlandes zu Frankreich eine Selbstverständlichkeit, denn wir haben es nie anders erlebt. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns das Besondere an dieser Verbindung immer wieder ins Bewusstsein rufen und unsere Freundschaft mit Leben füllen.“ Angestrahlt wurden unter anderem der Landtag, das Saarbrücker Schloss, das Saarländische Staatstheater und die einstige französische Botschaft, der sogenannte Pingusson-Bau.