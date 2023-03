Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

[aktualisiert 18.55 Uhr] Die Zweibrücker Innenstadt soll moderner werden. Was ist geplant? Was wird aus dem Sorgenkind City-Outlet? Und was ist ein „Hobbykeller des digitalen Zeitalters“? Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist geplant?

Im City-Outlet sollen das Kulturamt und die Tourismusinformation einziehen. Zudem sollen die Stadt- und die Jugendbibliothek dort zusammengelegt werden. Der innerstädtische