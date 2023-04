Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein imposanter Berg an Müllsäcken und Einzelstücken türmte sich am Samstagmittag in der Vertiefung an der Alexanderskirche auf. Die Klima- und Umweltschutz-Gruppe ZW-vernetzt hatte zur Müllsammelaktion Frühjahrsputz aufgerufen, der sich etwa 150 freiwillige Helfer anschlossen.

Im Stadtgebiet samt den Ortsteilen waren die Helfer unterwegs, um Weggeworfenes im öffentlichen Raum einzusammeln. Eine Gruppe von Kanuten der Wassersportfreunde beteiligte sich sogar