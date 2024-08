Hammerwerfer Timo Port hat sich am Dienstag bei den U20-Weltmeisterschaften in Lima/Peru nicht fürs Finale am Donnerstag qualifizieren können. Der 19-jährige Sportler des SV Go! Saar 05 Saarbrücken, der lange Jahre für die VT Zweibrücken aktiv war, kam nach zwei ungültigen Versuchen nicht mehr an seine aktuelle Bestmarke von 69,51 Meter heran. Der dritte und letzte Wurf des deutschen U20-Meisters landete bei 65,09 Meter. Damit kam der Schützling des Saar-Landestrainers Christoph Sahner unter 30 Kontrahenten auf Rang 26. Gefordert waren fürs Finale 73 Meter oder ein Platz unter den besten zwölf Teilnehmern. Als Letzter buchte der Ukrainer Artem Cherkashyn das Finalticket (69,00 m). Der große Favorit, der Zyprer Iosif Kesidis, schleuderte den Sechs-Kilo-Hammer gleich im ersten Versuch auf 78,53 Meter.