Bis zum Frühjahr 2018 war der Sparkassenbus der Kreissparkasse Saarpfalz regelmäßig in Bliesgau-Dörfer wie Altheim, Breitfurt und Böckweiler gefahren, um dort vor Ort die Kundschaft zu bedienen. Anschließend legte das Geldhaus seine sogenannte „Fahrbare Geschäftsstelle“ still. Jetzt hat der Bus einen neuen Verwendungszweck gefunden. Der Kreisfeuerwehrverband Saarpfalz wird das Fahrzeug für öffentlichkeitswirksame Aktionen zur Brandschutz-Aufklärung und zur Nachwuchswerbung nutzen. In Homburg nahmen Manfred Rippel, der Präsident des Saarländischen Feuerwehrverbandes, und Philipp Burgard, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Saarpfalz, den Bus von der Sparkasse in Empfang. Sie werden das Fahrzeug umgestalten. Es soll künftig im Saarpfalz-Kreis und im gesamten Saarland unterwegs sein. Sabine Leibrock von der Kreissparkasse Saarpfalz: „Wir freuen uns, dass wir mit dem Fahrzeug die wichtige Arbeit der Feuerwehren im Land unterstützen können.“