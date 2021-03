Günter Kammann ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren. Kammann leitete von 1992 bis 2009 eine der drei wichtigen städtischen Töchter: den Umweltbetrieb UBZ, der damals noch Entsorgungsbetrieb Zweibrücken hieß. Kammann war Maschinenbau-Ingenieur, ein Techniker mit hohem Sachverstand, offen für Neues, uneitel, unaufgeregt und ohne politische Ambitionen. Kammann erblickte in Posen, damals deutsch, heute polnisch, das Licht der Welt und wanderte dann nach Westen: Grundschule in Mecklenburg, Abitur in Boppard, Studium in Darmstadt, erste Arbeitsstelle in Ludwigshafen, dann Stuttgart, 1992 Zweibrücken. Hier sanierte er Deponie und Kläranlage und führte ein Abfallwirtschaftskonzept ein. Kammann, der in der Ramsteiner Kante wohnte, ging vor zwölf Jahren in Rente.