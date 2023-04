Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag startet die deutsche Nationalmannschaft ab 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena in die Vorrunde der Europameisterschaft. Der Gegner heißt Frankreich. Der Deutsche Michael Rebmann und sein französischer Teamkollege Hubert Demmerle haben schon lange vor offenen Ländergrenzen beim FC Petit Réderching den kleinen Grenzverkehr vorgelebt.

Ausgerechnet der amtierende Weltmeister und Turnierfavorit Frankreich ist also Auftaktgegner für die Elf von Nationaltrainer „Jogi“ Löw. Was hätte der RHEINPFALZ