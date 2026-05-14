Peter Diehl und Michael Schon haben Jahrzehnte ihres Arbeitslebens im Evangelischen Krankenhaus verbracht. Einmal reiste die Krankenhaus-Truppe sogar in die Stadt der Liebe.

„Es war toll, in dem Haus zu arbeiten“, erinnert sich Peter Diehl an seine Jahre im Evangelischen Krankenhaus zurück. Michael Schon ergänzt mit einem Lächeln: „Es war fast wie in der Schwarzwaldklinik.“ Diehl begann im Mai 1978 im Evangelischen. Zuvor hatte er bei der Bundeswehr eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert, seit 1981 arbeitete er bis zum letzten Tag des Krankenhauses als OP-Pfleger. „Ich war derjenige, der dem Chirurgen die Instrumente gereicht hat“, beschreibt er seine Aufgabe. Schon ist Facharzt für Anästhesie. Auch er blieb bis zum letzten Tag in der Klinik und trat seinen Dienst dort im Januar 1985 an.

Diehl erinnert sich noch heute gut an seine ersten Tage im Krankenhaus. „Damals war das Gebäude gerade erst einen Monat in Betrieb. Der Neubau war noch gar nicht vollständig eingerichtet – zum Beispiel die Intensivstation. Teilweise mussten die Patienten dort noch persönlich überwacht werden“, erzählt er. Für beide war die Klinik ein idealer Ort, um Menschen gesund werden zu lassen. Das Gebäude sei optimal geplant und organisiert gewesen. Vor allem aber sei das Personal eine eng zusammengeschweißte Gemeinschaft gewesen. „Wir waren wie eine Familie“, sagen beide übereinstimmend.

Paris und eine „gnadenlos gute Fußballmannschaft“

Schon betont die Fortschrittlichkeit des Evangelischen Krankenhauses: „Wir waren damals führend bei endoskopischen Operationen – im Volksmund Schlüsselloch-OPs.“ Ebenso besonders sei die Spezialisierung auf bariatrische Chirurgie, also die Chirurgie bei stark übergewichtigen Patienten, gewesen. Doch nicht nur medizinisch, sondern auch im Umgang mit den Mitarbeitern sei die Klinik ihrer Zeit voraus gewesen.

Diehl erzählt von frühen Betriebssportprogrammen – lange bevor solche Angebote andernorts selbstverständlich wurden. „Wir hatten eine gnadenlos gute Fußballmannschaft, mit der wir bei einem Krankenhaus-Turnier sogar den zweiten Platz geholt haben“, erinnert sich der OP-Pfleger lachend. Den Pokal des Vize-Titels hat er bis heute zu Hause stehen. Zum zehnten Geburtstag der Klinik wurde ein großes Fest gefeiert, bei dem der damals bekannte Hörfunk- und Fernsehmoderator Manfred Sexauer auftrat. Und auch die zahlreichen Betriebsausflüge sind beiden in Erinnerung geblieben. Diehl sagt: „Der extravaganteste war 1997 die Fahrt nach Paris.“

Krankenhaus am besten abreißen

Diehl und Schon arbeiteten bis zum letzten Tag im Evangelischen. „Ich bin danach noch einmal durchs ganze Haus gegangen und habe mich von allen verabschiedet“, erinnert sich Diehl an den wohl schwersten Tag seiner beruflichen Laufbahn. Schon hatte am letzten Tag Nachtdienst. „Ich habe morgens mein Bett abgezogen. Das war’s dann.“ Besonders wehgetan habe ihm damals, dass ein Großteil des Inventars später im Internet versteigert wurde. Nach dem Aus der Klinik wurde Diehl zunächst an die BG-Klinik nach Ludwigshafen vermittelt, später arbeitete er kurzzeitig an der Uniklinik Mannheim sowie in Grünstadt. Zuletzt war er als OP-Pfleger in Heidelberg tätig. Schon arbeitet bis heute als Notarzt im Raum Kusel und Zweibrücken.

Wenn beide heute an ihrem alten Evangelischen auf dem Himmelsberg vorbeifahren und das siebenstöckige Hochhaus sehen, macht sie das noch immer wehmütig. Dass das Gebäude jemals wieder als Klinik genutzt werden könnte, halten beide für ausgeschlossen. „Allein der komplette OP-Bereich müsste erneuert werden“, sagt Diehl. Die beiden ehemaligen Mitarbeiter plädieren deshalb dafür, das Evangelische abreißen zu lassen – mit einer Ausnahme: der Kapelle. Auf dem Gelände könnte ihrer Meinung nach entweder Wohnraum entstehen oder ein Park angelegt werden.

Es heißt immer noch „bei uns“

Geblieben sind vor allem die Erinnerungen – und die Freundschaften zu den ehemaligen Kollegen. Diehl berichtet von regelmäßigen Treffen. Er hat sogar die Idee, dass sich alle zehn Jahre nach dem Klinik-Aus noch einmal vor Ort versammeln könnten. „So schön wird es nirgends mehr sein“, sagt Schon nachdenklich. Diehl ergänzt: „Egal, wen man irgendwo trifft – jeder bestätigt das. Und jedes Mal heißt es immer noch: ,bei uns’.“

Die Serie

Vor zehn Jahren, im September 2016, schloss das Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken für immer. Die RHEINPFALZ hat mit Ex-Mitarbeitern der Klinik gesprochen. Wie war es, damals im Evangelischen zu arbeiten? Wie haben die Mitarbeiter die Monate vor der Schließung erlebt? Wie geht es für sie weiter? Welche Zukunft sehen sie für ihr Evangelisches? Die bisher erschienenen Teile finden Sie hier.