Stambach führt im Kreispokalhalbfinale früh 2:0, der SVN kommt per Elfmeter ran. Am Ende steht der Stambacher Finaleinzug – und viel Gesprächsstoff.

Die niederlagenfreie Serie des SC Stambach setzt sich fort: Am späten Dienstagabend musste sich der SVN Zweibrücken im Kreispokalhalbfinale nach hartem Kampf mit 1:2 (2:0) geschlagen geben. Rund 300 Zuschauer sahen in der englischen Woche der beiden Mannschaften einen Blitzstart der Hausherren. Die Stambacher dürfen so weiter vom Double träumen.

Einen hohen Ball in die Mitte des Strafraums wollte SVN-Keeper Edin Custic in der Luft abfangen. Dabei hat er wohl den Stambacher Markus Bolies gefoult. Der Unparteiische Timo Kustes ( Pirmasens) ließ jedenfalls Vorteil gelten, und Dustin Erdmann (8.) gab dem Ball den entscheidenden Schwung zur Linienüberquerung – 1:0. Die Gäste versuchten, gleichauf den Rückstand zu reagieren, mussten aber in ihrem Vorwärtsbemühen den Ballbesitz aufgeben, und Cedric Keßler ging für den Tabellenführer der B-Klasse auf der rechten Seite auf Reisen. An seinem halbhohen Abschluss ins kurze Eck brachte SVN-Torwart Custic kein Körperteil mehr dran. Es stand früh 2:0 (9.).

Die eine Klasse höher spielenden Niederauerbacher mussten sich mit der neuen Situation erst mal ein paar Minuten vertraut machen, während Stambach nachlegen wollte. Die SVN-Mannschaft von Mentor Shabani bemühte sich, Zugriff auf Ball und Gegner zu bekommen, wählte für dieses Bestreben aber zu oft den falschen Lösungsweg, sodass Stambach sich weitere Möglichkeiten erspielte. Jeremy Freyler (34.) hatte erstmals eine Torchance für die Gäste, für die es von den Fans ein positives Aufschreien gab.

Drei SVN-Wechsel beleben das Spiel der Gäste

Shabani zeigte seine Unzufriedenheit mit der Leistung seiner Elf dadurch, dass er gleich drei Spieler nach dem Seitenwechsel austauschte. Die belebten das Angriffsspiel mit deutlich mehr Schwung. Vom Wiederanstoß weg wurde dem SVN eine Ecke zugesprochen, die zwar kein positives Ende nach sich zog, dafür ausstrahlte, dass sich der Spitzenreiter der A-Klasse längst nicht geschlagen gab. Die Gäste nutzten die gesamte Breite der Spielfläche, um mit zügigem Passspiel und Seitenverlagerungen die fortan defensiv agierenden Stambacher in viele Laufduelle zu verwickeln, um ihnen die Kraft zu nehmen.

SC-Schlussmann Erik Kleint bekam nun sehr viel zu tun. Die hohe Schlagzahl des SVN drängte die Gastgeber zunehmend mehr in die eigene Hälfte zurück. Mit schwindenden Kräften mussten sie sich öfter mit Fouls aus der Aktion befreien. Ein Abschluss von Keßler, zwei schlecht zu Ende gebrachte Konter von Steven Hörner (70. und 82.) sowie ein Fernschuss über das halbe Feld von Markus Bolies (88.) – mehr kam offensiv nicht mehr.

18 Minuten Überzahl reichen dem SVN nicht mehr

Der eifrige SVN-Spieler Jan-Patrick Buchheit wurde schließlich elfmeterreif gefoult. Enis Saciri (69.) ließ die Gelegenheit vom Punkt nicht aus und traf zum 1:2-Anschluss. Mit Geschick, Können und Glück hielten die Stambacher den Angriffswellen der Gäste aber weiter stand. Oft stand auch das eigene Unvermögen den Niederauerbachern im Weg. Christoph Boost (78.) hielt dann kurz hinter der Mittellinie Buchheit zu lange und musste dafür mit Gelb-Rot vom Platz. Zwölf Minuten plus sechs als Nachspielzeit hatte der SVN in Überzahl noch Zeit, um den Ausgleich zu erzielen. Die Stambacher hielten aber allem stand und machten um 20.55 Uhr das reine B-Klasse-Endspiel gegen den SV Ixheim perfekt.

„Was Stambach hier gespielt hat, war bodenlos, das hat mit Fußball nichts zu tun. Das Schiedsrichtergespann war überfordert. Natürlich war unsere erste Halbzeit sehr schlecht, da müssen einige ihre Leistung hinterfragen. In der zweiten Halbzeit war es viel besser. Aber wenn du bei den vielen Torchancen keinen reinmachst, verlierst du eben“, kommentierte Shabani direkt aus der Emotion heraus nach dem Schlusspfiff.

Auf die Shabani-Kritik, das Spiel nur zerstören zu wollen, reagierte Steven Hörner so: „Ich ziehe den Hut vor den Jungs, wie wir von Anfang an aufgetreten sind. Wir haben es ihnen besonders in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht, da sind sie nicht ins Spiel gekommen.“ Man habe personell nicht mehr viel nachlegen können, weil zu viele fehlten. „Deshalb sage ich: Wenn man alles so wegverteidigt bekommt gegen eine spielerisch und offensiv starke Mannschaft, dann hat man es verdient, ins Finale zu kommen“, freute sich ein völlig ausgepumpter SC-Spielertrainer.

Pokalfinale für Mittwoch, 13. Mai, terminiert

Das Kreispokalfinale gegen den SV Ixheim, der den SV Lemberg mit 5:3 nach Verlängerung besiegt hatte, steigt am Mittwoch, 13. Mai, um 19.30 Uhr, einen Tag vor Christi Himmelfahrt. Auf den Spielort müssen sich die beiden Finalteilnehmer noch verständigen, wie Kreispokalleiter Alexander Beuerle am Mittwoch sagte.

Die Niederauerbacher können sich nun für die nächsten acht Wochen darauf konzentrieren, ihre A-Klassen-Tabellenführung bis zum Schluss zu halten, um das Aufstiegsziel zu erreichen. Stambach hat weiter Chancen auf ein Double.