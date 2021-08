Hat es sie wirklich gegeben, die Päpstin? Eine Frau als Oberhaupt der katholischen Kirche? Die legendenumwobene Gestalt des Mittelalters ist Thema der neuen Ausstellung in der Bibliotheca Bipontina. Bis zum 15. Oktober sind Dokumente zum Leben der Päpstin Johanna zu sehen.

Diese Frage, ob es die Päpstin wirklich gab, beschäftigt Wissenschaftler, Künstler und Theologen schon seit Jahrhunderten, endgültig beantwortet ist sie bis heute nicht. Auch die Ausstellung, die Studierende der Saar-Uni und ihre Professorin Nine Miedema zwei Semester lang mit dem Team der Bipontina erarbeitet haben, gibt keine Antwort. Sie wirft vielmehr aus unterschiedlichen Perspektiven Schlaglichter auf die Person der Päpstin. „Denn hinter jeder Legende steht ein Weltbild, und das will diese Ausstellung aufzeigen“, betonte Annette Gerlach, die Leiterin des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, zu dem die Bipontina gehört. „Die Studierenden haben versucht, thematische Aspekte hervorzuheben.“

Die Päpstin Johanna ist einem größeren Personenkreis ein Begriff aufgrund des Romans von Donna W. Cross und des Kinofilms „Die Päpstin“ (2009, von Sönke Wortmann, mit Johanna Wokalek als Päpstin Johanna). Beide porträtieren sie unter feministischen Aspekten und greifen das Thema des Rechts auf Bildung und Selbstverwirklichung für Frauen auf, das außerhalb der westlichen Welt auch heute nicht zwangsläufig bejaht wird. Auch die Frage, ob eine Frau schwanger sein kann, ohne dass sie es merkt, wird in einem der Schaukästen anhand von Medienberichten aus unserer Zeit thematisiert.

Populärer Kinofilm

Das ist freilich nur ein Randaspekt der Ausstellung, der an die neu gewonnene Popularität des Stoffes durch das Kino anknüpft. Ausgangspunkt der Ausstellung mit ihren elf Schaukästen und fünf Vitrinen ist eine Schrift von 1669 aus den Beständen der Bipontina. Sie stammt von dem Theologen Nikolaus Langerhans aus Stade, in der Ausstellung ist sie zusammen mit einem Federkiel zu sehen.

Langerhans verfasste den Text während seiner Zeit als Pastor in Trarbach an der Mosel und Superintendent der Grafschaft Sponheim als „Widerlegung [...], ob's wahr sey, daß […] ein Bapst zu Rom schwanger gewesen“. Damit wurde „die Päpstin“ in die blutigen Auseinandersetzungen der Reformation und Gegenreformation hineingezogen, sie sollte als Beweis für die Verirrungen des Papsttums dienen. Genau deshalb war ihre Existenz ja zuvor in der Gegenreformation von dem Jesuiten Georg Scherer bestritten worden: Die deutschen Kaiser hätten die Geschichte um Johanna erfunden, um das Ansehen der Kirche zu untergraben.

Wie die Päpstin in die Bipontina kommt

Die Studenten haben Quellen gesichtet und nachgeforscht, wie die Handschrift von Langerhans in den Besitz der Bipontina kam. Dabei fiel ihnen auf, dass sich am unteren Rand der aufgeschlagenen Seite eine Notiz in dunklerer Tinte befindet: „Georg Wilhelm Pfaltzgrawe“. Dieser Eintrag weist darauf hin, dass sich die Handschrift ursprünglich in der Bibliothek des Pfalzgrafen Georg Wilhelm (1591-1669) in Birkenfeld befand. 1717 wurde die gesamte Bibliothek unter Christian III. nach Bischweiler abtransportiert und mit dem dortigen Bestand vermischt; 1722 wird sie im Katalog seines Archivars und Bibliothekars Hermann Bernhard Patrick aufgeführt. 1752 kamen die Bischweiler Bibliothek und der Katalog nach Zweibrücken.

Zur besseren Orientierung erwartet die Besucher der Ausstellung in drei Schaukästen ein Zeitstrahl, der Varianten der Legenden nennt und so die widersprüchliche Rezeption Johannas verdeutlicht. „Wer war Johanna? War sie böse oder war sie eine Verführte? - diesen Fragen haben die Studierenden nachgespürt“, betonte Annette Gerlach.

Durch Betrug zum Papstamt

Das Mittelalter verteufelte Johannas Anmaßung, sich durch Betrug das Papstamt zu erschleichen, als Blasphemie; auch ein Renaissance-Autor wie Giovanni Boccaccio griff diese Sichtweise in seiner Mitte des 14. Jahrhunderts verfassten Schrift „De claris mulieribus“ auf. In Dietrich Schernbergs „Spiel von Frau Jutten“ von 1480 wird Johanna nur durch die Fürbitte der Jungfrau Maria vor der ewigen Verdammnis errettet. Denn die hätte sie eigentlich durch ihre sündhafte Täuschung erdient, weil sie sich durch die Verkleidung als Mann theologische Studien und kirchliche Ämter erschlichen hat. 1866 zeichnete Emmanuil Roidis ein sarkastisches Porträt einer von Ehrgeiz und Hochmut getriebenen Frau fernab jeglicher Heroisierung, das schnell auf den Index verbotener Bücher des Vatikans gesetzt wurde.

War die Gestalt der Johanna früher ein Spielball der Konfessionen und der Fantasie, so ist sie heute für viele eine Fackelträgerin des Feminismus. Und die Besucher können sich entweder von einer der gezeigten Facetten in diesem informativen Überblick überzeugen lassen oder sich ihr eigenes Bild von Johanna machen.

„Es hat Spaß gemacht, mit den Studierenden zu arbeiten. Bei ihrem Parforceritt durch die Geschichte ist ihnen eine spannende Vermittlung gelungen,“ freute sich Annette Gerlach.

„Die Päpstin Johanna in Zweibrücken?“, Zweibrücken, Bibliotheca Bipontina, Bleicherstraße 3, bis 15. Oktober, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8-13 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag auch 14-17 Uhr. Der Eintritt ist frei.