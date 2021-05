„Herzlich willkommen zu unserer zweiten musikalischen Andacht“, begrüßte Pfarrer Daniel Seel am Freitagabend die 45 Besucher in der Klosterkirche Hornbach.

Unter dem Motto „Wort – Wortklang – und dann?“ stellten Evelyn Lüttge und Michael Bollig sowie Anna und Daniel Seel Lieder rund um Beziehungen vor – Beziehungen zwischen Menschen, Beziehungen zwischen Mensch und Gott, die Beziehung zu sich selbst.

Schwungvoll führten dabei Anna und Daniel Seel ihre Zuhörer mitten in das Thema Freundschaft mit dem Ufa-Hit „Ein Freund, ein guter Freund“. Richard Heymann schrieb das Lied 1930 für die Tonfilmoperette „Die Drei von der Tankstelle“. Die flotte Hymne auf die Freundschaft im Sechsachteltakt war nicht nur in der Interpretation der Darsteller Willy Fritsch, Oskar Karlweis und Heinz Rühmann ein Schlager, sondern wurde darüber hinaus durch die Gestaltung des Vokalensembles Comedian Harmonists bekannt und rückte zum Volkslied auf.

Den Marschrhythmus des Schlagers brachte Daniel Seel durch zügige Tempi und die Betonung des prägnanten Rhythmus gut zur Geltung. Anna Seel fesselte mit ihrer warmen, klaren Stimme, die mehr und mehr aufblühte und die fröhliche Zuversicht und Lebensbejahung dieses Liedes lebendig werden ließ.

Die Kraft, die aus der Gemeinschaft entsteht, betonten Evelyn Lüttge und Gitarrist Michael Bollig in Hans-Georg Stapffs Lied „Ihr seid das Salz der Erde“, das er eigens für den Kirchentag 2020 komponiert hatte. Zu den stimmungsvoll präludierenden Gitarrenakkorden mit ihrem steten Fluss sang Evelyn Lüttge, hauptberuflich Grundschullehrerin, mit klarer, zart verhaltener und gerade dadurch berührender Stimme diesen Aufruf zu Gemeinschaft, Einigkeit und gemeinsamem Handeln.

Auch Manfred Siebalds Song „Gut, dass wir einander haben“ betonte den Wert der Gemeinschaft, ein Appell, der in der aktuellen Coronapandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen umso eindringlicher ist. Kraftvoll griff Michael Bollig in die Saiten seiner Gitarre, voller Schwung und Energie setzte er Impulse. Evelyn Lüttge interpretierte das Lied sehr weich und einfühlsam, mit schöner Textausdeutung. Allerdings war sie an manchen Stellen nicht immer gut verständlich. Doch das tat dem Gesamtbild keinen Abbruch. Das Lied erzählt von einer respektvollen Streitkultur sowie der Versöhnung von Gegensätzen und hebt immer wieder hervor, wie sich Menschen gegenseitig helfen und sich ergänzen können – ein Aufruf, den Lüttge mit unaufdringlicher Selbstverständlichkeit, dafür aber umso eindringlicher postulierte.

Dass das möglich ist, beschrieb sie in Irmgard Spieckers „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“. Sehr malerisch waren hier die stimmungsvollen Akkorde Michael Bolligs, das Lied wirkte wie ein intimer Gedankenaustausch zwischen Gitarre und Stimme. Sehr klar und volltönend klang Lüttges Stimme hier, jedes ihrer Worte war hervorragend verständlich. Entrückt und doch ganz nah wirkte ihre Gestaltung dieser Strophenballade, die vom Gottvertrauen handelte und der Kraft, die es Menschen geben kann.

Zügiger Fluss und schöne Formgebung charakterisierten auch Manfred Siebalds „Geh unter der Gnade“, in dem die beiden Interpreten voller Kraft zu markanten Rhythmen voller Zuversicht den Segen Gottes über dem Tun der Menschen Klang werden ließen und damit die Stimmung eines evangelischen Kirchentages nach Hornbach brachten.