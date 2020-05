Nach ihrem ersten Konzert in der Vorwoche am Johann-Hinrich-Wichern-Haus beglückten Michael Wack (Foto, Gesang und Gitarre) und Barbara Wesely (Akkordeon) am Sonntagnachmittag das AWO-Seniorenhaus am Rosengarten mit einem Auftritt. „Als Musiker will man vor Publikum spielen, was in der derzeitigen Situation kaum möglich ist“, klären die Zweibrücker Musiker über ihre Beweggründe zu dem selbstlosen Beitrag auf. Man kennt beide aus den Bands Blues Himmel (Pfälzer Mundart Blues) und Trio Finale (italienische Evergreens). Genau aus diesem Repertoire schnürten sie für Sonntag ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Mal gab es Stücke aus der Mittelmeer-Region, dann etwas für Kenner des Mundart-Blues. Handgemacht, in tollen Akustik-Versionen, spielten Wack und Wesely unter anderem Rocco Granatas „Marina“ oder „Arrivederci, Roma“ von Claudio Villa. „Wo fangt de Himmel aan“ und „Grumbeersupp“ stammten dagegen von Blues Himmel. Mit dem frischen und fröhlichen Hörgenuss vom Parkplatz vor dem Eingang des Seniorenheims, wurde den zusammen 50 zuhörenden Bewohnern und vorbeikommenden Passanten in der tristen Pandemie-Zeit eine nicht alltägliche Abwechslung geboten. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, wollen die Musiker die Auftritte an den Seniorenhäusern demnächst wiederholen.