40 Bilder zum 40. Abitreffen zeigt der gebürtige Zweibrücker Achim Katzberg unter dem Motto „Big City Life“ – Straßenfotografie im Mannlich-Haus. Sie verblüffen.

„Mein Thema ist die künstlerische Straßenfotografie“, sagt Achim Katzberg. Er wurde 1965 in Zweibrücken geboren, lebt und arbeitet aber seit vielen Jahren schon in Mainz. „Urban, grafisch, minimal – diese Schlagworte umreißen mein fotokünstlerisches Schaffen. Die meisten Aufnahmen sind ungestellte Alltagsfotografie, ein Mensch soll mit drauf sein.“ Und es ihm wichtig, dass die Bilder künstlerisch komponiert sind. „Ich will nicht aus der Hüfte schießen, ich will ein gut komponiertes Bild haben, bei dem das Bild von der Choreografie des Zufalls gesteuert wird.“

Exemplarisch dafür steht Katzbergs Aufnahme „Piccadilly Tweets“, die er 2019 in London gemacht hat. Sie zeigt einen Mann, der vor einer Häuserfassade neben einer Straßenlampe sitzt und konzentriert sein Smartphone checkt, für seine Umgebung hat er keine Augen mehr. Das Motiv ist ein alltägliches Bild auf Großstadtstraßen, doch die Linienführung ist ausgesprochen grafisch, die Farben sind in klaren Flächen gegeneinander abgesetzt. Wie ein Fremdkörper und Gegenpol in dieser Szenerie wirkt eine weiße Taube am blauen Himmel.

Serielle Anonymität

Auf dem Foto „Christel“ ist eine Frau auf einer breiten Straße vor einem riesig aufragenden Hochhauskomplex zu sehen. Die Frau verschwindet fast vor den Dimensionen des Hauses. Diese 2015 in Kopenhagen entstandene Aufnahme konfrontiert den Menschen mit der gigantischen City, in deren Anonymität er zu einer nur noch schemenhaft erkennbaren Figur wird.

Eine andere Serie sind Katzbergs Architekturfotos, auf denen keine Menschen mehr auftauchen. Exemplarisch dafür steht „Belval – Esch an der Alzette“, das Foto aus einem modernen Stadtviertel der Stadt Esch in Luxemburg. Streng geometrische Komposition und Linienführung bestimmen die Gebäude, die nur noch in der oberen rechten Bildhälfte etwas Raum für einen Blick auf den blauen, leicht bewölkten Himmel zulassen. Die linke Bildhälfte dominiert ein rotes turmartiges, aus roten Quadraten zusammengesetztes Hochhaus mit runden Fenstern, die spontan an Bullaugen denken lassen, andere Öffnungen sind in kleine Quadrate unterteilte Quadrate. Davor wölbt sich ein Gebäude mit einer flächig geschwungenen gelben Silhouette, futuristische Stadtplanung. Eine andere Aufnahme zeigt eine gleichförmige Hochhausfassade mit gleichmäßig angeordneten Balkonreihen, die die serielle Anonymität und Austauschbarkeit dieses Wohnkomplexes unterstreichen.

Figuren aus dem Nichts

Von diesen Arbeiten hebt sich die „Rosenmondnacht“ deutlich ab. Sie zeigt eine farbenfroh in eine bunte Mütze mit Schal, hellblaue Jacke und grüne Hose gekleidete Frau, die munter ausschreitet. Vor der nächtlich dunklen, nur erahnbaren Großstadtsilhouette werden mainzelmännchenartige Figuren mit verschmitzt lächelnden Gesichtern und hohen spitzen Hüten sichtbar. Sie tauchen übergroß aus dem Nichts auf und beobachten neugierig und amüsiert die Frau, die sie ihrerseits als Teil der märchenhaften nächtlichen Stadtszenerie nicht wahrzunehmen scheint.

Achim Katzberg hat im Alter von 13 oder 14 Jahren mit dem Fotografieren angefangen. „Damals hab’ ich meine erste Spiegelreflexkamera gehabt, die hab’ ich mir vom Konfirmationsgeld gekauft. Und bei der Glücksrosenaktion der Einkaufsgesellschaft Zweibrücken hab’ ich tausend Mark gewonnen, davon hab’ ich dann die Objektive dazu gekauft“, erinnert er sich.

Zweibrücker Straßenbilder

Achim Katzberg hat weitgehend als Autodidakt zur Fotografie gefunden. „Ich hab’ einen Kurs bei der VHS Zweibrücken gemacht, das war meine fotografische Ausbildung.“ Nach einer beruflich bedingten Pause während seiner Laufbahn als Bankkaufmann ist er seit 2010 als gewerblicher Fotograf tätig. Zu seinen künstlerischen Vorbildern zählt er Elliott Erwitt Magnum und den deutschen Streetfotografen Siegfried Hansen.

In der Ausstellung stellt er auch noch einen neuen Band mit Fotografien aus Zweibrücken vor, die hier nach dem Tod seiner Eltern 2022 entstanden sind. „Eigentlich wollte ich nur fotografieren, dann kam die Ausstellung und damit die Idee, daraus ein Heft zu machen und die Streetfotografien aus Zweibrücken hier mit zu präsentieren.“

Info

Achim Katzberg, Fotografie, Zweibrücken, Mannlich-Haus, Herzogstraße 8, bis 29. Juni, geöffnet ist nur samstags von 15 bis 18 Uhr.