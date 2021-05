Die Stadt ruft alle zu Mitmachen auf: Die schönste Ansicht auf der Webseite der Stadt in den Monaten Januar bis März ist gesucht. Jeweils sieben Fotos stehen ab Dienstag zur Wahl. Mit den Monatsbesten hat die Stadt einiges vor.

Seit Januar schon werden auf der Webseite der Stadt unter dem Motto #zwimfokus Ansichten von Zweibrücken und Umgebung präsentiert. Die Fülle überrascht. Die Fotoaktion kommt an, allein für den Monat Februar kann man 105 Ansichten finden.

Doch welche ist die Schönste im Land? Vom 1. bis 15. Juni sollen das die Zweibrücker entscheiden. Eine Vorauswahl von 21 Fotos (sieben pro Monat) stehen für Januar bis März zur Wahl. Eins pro Monat soll man aussuchen.

Es ist der Auftakt für eine Serie. Wie Citymanagerin Petra Stricker erläutert, werden die Zweibrücken nun nach jedem Quartal zur Abstimmung gebeten. Die letzte Abstimmung findet im Januar 2022 statt. Dann hat man für jeden Monat ein Foto, aus dem ein Kalender werden soll, aber erst für 2023. Außerdem sollen Postkarten von den Siegerfotos angefertigt werden. Wer abstimmt, kann zwar keinen Preis gewinnen, aber mithelfen, die schönsten Seiten der Stadt zu entdecken und anderen zu zeigen.

Die Idee zu der Aktion hatte OB Marold Wosnitza: „Mir ist in sozialen Medien aufgefallen, dass die Zweibrückerinnen und Zweibrücker wirklich tolle Fotos ihrer Heimat hochladen. Die Qualität als auch das fotografische Auge erstaunen mich immer wieder aufs Neue.“ Parallel erreichten ihn vermehrte Anfragen nach Kalendern und Postkarten der Stadt. „Hier haben wir eins und eins zusammengezählt. Die Fotoaktion ist eine schöne Möglichkeit, die Stadt aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, ich unterstütze diese Aktion wo ich kann“, so Wosnitza.

Und was steht nun zur Wahl? Im Januar vor allem Schneefotos, im Februar kommen Ansichten im Sonnenlicht dazu, im März wird es experimenteller mit Erdkugelfotos und dem Königspaar als große Schachfiguren i vor einem Heer von Gefallenen. Ungewöhnlich: Auf keinem der ausgewählten 21 Fotos ist ein Mensch zu sehen. Landschaften dominieren und Motive von Schloss, Fasanerie und Rosengarten.

Das kann sich bis Jahresende noch ändern, denn man kann nicht nur abstimmen, sondern bis zu fünf Fotos pro Monat auf die städtische Webseite hochladen. Im ersten Quartal haben 51 Fotografen 210 Aufnahmen hochgeladen, so Stricker, die auch errät, dass Fotos, die mit Photoshop oder anderen Programmen bearbeitet werden, nicht so gerne gesehen sind. Aufmerksamen RHEINPFALZ-Lesern wird auffallen, dass auch so manches der nun zur Wahl stehenden Fotos schon auf unserer Leserforumsseite abgedruckt war ...

