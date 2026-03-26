Schüler der IGS Contwig finden Flusen, Haare, Maden und eine Schnecke in ihrem Schulessen. Der Lieferant kocht für 50 Einrichtungen im Landkreis Südwestpfalz.

Zweibrücken möchte während der Fußball-WM die Regeln zur Nachtruhe lockern, damit öffentliche Übertragungen der Spiele möglich sind.

Bei der Abifeier der IGS Thaleischweiler-Fröschen letzten Freitag verschwindet plötzlich die Fotobox. Die Stimmung kippt. Was Abiturienten, Eltern und Polizei dazu sagen.

An der A8 gibt es seit Neuestem einen stationären Blitzer in Fahrtrichtung Pirmasens. Der bisher dort zu sehende Radaranhänger ist nun für andere Stellen frei geworden.

Das Zweibrücker Fashion Outlet hat an Palmsonntag und am Weißen Sonntag geöffnet. Der Machtwechsel in Rheinland-Pfalz könnte auch Auswirkungen auf die Outletsonntage haben.

Die Idee von einem Naturbad als Nachfolger des maroden Freibads auf der Biebermühle ist vom Tisch – zunächst. Wie geht es jetzt weiter?

Von Prestigeprojekten früherer Tage hat sich die Zweibrücker Wohnungsbaugesellschaft abgewandt. Heute investiert die Gewobau in ihre Wohngebäude und erfüllt soziale Aufgaben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Alleestraße in Pirmasens zur Asphaltwüste. Jetzt werden wieder Bäume gepflanzt. Die Stadt lässt sich die Begrünung stolze 326.000 Euro kosten.

Bald soll öffentlich verkündet werden, dass der Rechtsstreit um das Zweibrücker Parkbrauerei-Gelände zu Ende ist. Doch noch immer stehen einige juristische Hürden im Weg.

Die Stadt Pirmasens prüft, das Talgleis zwischen Biebermühle und Hauptbahnhof für Radfahrer freizugeben. Die Deutsche Bahn will aber maximal eine temporäre Umwidmung.

Werner Lelle, der die Geschichte der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zwei Jahrzehnte mitgeprägt hat, ist tot. Er starb am 18. März im Alter von 79 Jahren.

In Zweibrücken erklären Experten die elektronische Patientenakte: Inhalte, Zugriffe und Hilfe vor Ort. Ein Überblick über Nutzen, Pflichten und Datenschutz.

An der Kreuzung Berg- und Frühlingstraße in Großbundenbach kommt es häufiger zu brenzligen Situationen. Ein Spiegel könnte Abhilfe schaffen. Die Gemeinde sucht nach einer Lösung.

Keine Spuren und ein juristisches Nachspiel: Ein Parkrempler im August 2025 auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers hat das Zweibrücker Amtsgericht beschäftigt.

Mit einem Hilferuf hat sich der Pfälzerwald-Verein Hauenstein an seine Mitglieder und an die Öffentlichkeit gewandt. Der Verein benötigt helfende Hände.

Kulturtipps für Zweibrücken, Pirmasens und das Umland: Wettermäßig sind noch Hallen angesagt: Die kommenden Abende bieten Highlights von Comedy bis Jazz und von Blues-Folk bis Hardcore bis Hyper-Techno.

Englisch, Stepptanz, Schauspiel: Ein Performing-Arts-Workshop holt Schülerinnen der Mannlich-Realschule plus aus der Komfortzone. Das Erasmus-Programm macht’s möglich.