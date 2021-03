Die Foto-Ausstellung „Popland Saarland – Dein persönlicher Popkulturmoment“, die seit einem Jahr im Landtag des Saarlandes hängt, pandemiebedingt aber dem breiten Publikum präsentiert werden konnte, ist nun komplett im Internet.

Zu sehen sind 72 Fotos von 57 Fotografen, RHEINPFALZ-Fotograf Thomas Füßler ist mit zwei Arbeiten vertreten (Rocco del Schlacko und Purple Haze). Jedes Foto lässt sich anklicken und vergrößern, so dass man es gut erkennen und den Namen des Fotografen lesen kann. Die Ausstellung gehört zum Projekt „Pictures of Pop“ des Poprates Saarland. Die Ausstellung wird voraussichtlich ab Juni für einige Wochen in der Union Stiftung in der Saarbrücker Steinstraße präsentiert, im Sommer im Haus des Gastes in Weiskirchen (Nordsaarland).