Nachdem im Vorjahr die KSG Zweibrücken ihren Sportbetrieb eingestellt hatte, haben nun auch die Keglerinnen von Fortuna/Vollkugel Zweibrücken ihre Eigenständigkeit aufgegeben.

Sie wechseln komplett zur Kegel-Abteilung der Turnerschaft Rodalben. Da Kegeln seit der Saison 2018/19 in Zweibrücken durch den Wegfall der Bahnen im „Roten Ochsen“ nicht mehr möglich war, wurden die Bahnen des ESV Pirmasens zur neuen Heimstätte von Fortuna/Vollkugel. Nach Aussage von Sportwartin Jutta Gortner (ehemals Schmidt) war dies recht kostspielig. Zudem seien die Trainingszeiten durch die starke Belegung der Bahnen zu kurz gewesen. „Eine rein finanzielle Angelegenheit. Wir werden als TSR-Mitglieder weiterhin in der Regionalliga spielen, die namentlich in Verbandsliga geändert wird. Mit den Spielerinnen der TSR besitzen wir wieder eine gute sportliche Basis, obwohl meine Tochter Kathrin Rohr wegen der zweiten Schwangerschaft komplett ausfällt“, informiert Jutta Gortner, die auch im neuen Umfeld als Sportwartin fungiert.

TSR freut sich

Norbert Weidner, Leiter der TSR-Kegel-Abteilung, unterstreicht: „Wir freuen uns auf den Zuwachs. So werden wir im Frauenbereich wieder auf hoher Ebene unseren Sport betreiben.“