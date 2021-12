Unbekannte zerkratzten am Montag zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Keltenstraße einen dort parkenden PKW. Sie beschädigten den Bereich der hinteren rechten Tür an dem grauen Ford Kuga. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro, wie die Polizei Zweibrücken mitteilt. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06332 9760.