Das Ziel der Zweibrücker Foodsharing-Gruppe ist es, dass noch genießbare Lebensmittel auf dem Teller und nicht in der Mülltonne landen. Im Februar ging ein sogenannter Fairteiler im Bonhoeffer-Haus in Betrieb. Am Dienstag folgten zwei weitere.

„Das ist ein Angebot von privat zu privat“, sagt Paula Wöschler. Jeder könne noch genießbare Lebensmittel zu den Fairteilern bringen und auch abholen. Die Zweibrücker Initiative hat am Dienstag zwei weitere Fairteiler eröffnet. Künftig kann auch Essen im DRK-Kaufhaus, Fruchtmarktstraße 10, sowie im Mehrgenerationenhaus, Maxstraße 7, abgegeben und abgeholt werden. Im Mehrgenerationenhaus gibt es ein Regal beispielsweise für Obst, Gemüse oder Reis sowie einen Kühlschrank für zu kühlende Lebensmittel. „Wichtig ist, dass die Kühlkette eingehalten wird, die Nahrungsmittel folglich in einer Kühltasche zum Fairteiler gebracht werden“, sagt Wöschler. Im DRK-Kaufhaus wurde ebenfalls ein Regal für sogenannte Trockenware aufgebaut. „Zusätzlich können dort auch Tierfutter, Blumen und Kosmetikartikel abgegeben werden.

Öffnungszeiten

Fairteiler DRK-Kaufhaus: Dienstag und Donnerstag, 8.30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr

Fairteiler Mehrgenerationenhaus: Montag bis Freitag 7.30 bis 16.30 Uhr