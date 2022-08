Die Boeing 747, die am Freitagabend über dem Pfälzerwald Kerosin abgelassen hat, ist auch übers Zweibrücker Land geflogen und hat laut Augenzeugen auch hier Kerosin abgelassen. Die Maschine, die auf dem Hahn in Hunsrück gestartet ist und nach Mumbai in Indien fliegen wollte, drehte nach dem Start zwei Runden über Rheinland-Pfalz und dem Saarland und überflog dabei auch die Südwestpfalz. Nach Aufzeichnungen der Internetseite flightradar24.com kam sie aus Richtung Eifel und flog dann zwischen Neunkirchen, Kirkel und Homburg auf Niederauerbach und Contwig zu, dann zwischen Dellfeld und Rieschweiler-Mühlbach Richtung Petersberg und weiter Richtung Rodalben, Annweiler, Idar-Oberstein und Hermeskeil. Sie drehte eine weitere Schleife und kam diesmal aus Richtung Saarbrücken und St. Ingbert. Vorbei an Blieskastel flog sie über Zweibrücken und erneut Contwig und weiter an Maßweiler vorbei, bevor sie das Zweibrücker Land in Richtung Waldfischbach-Burgalben verließ und später in Liege in Belgien landete. Von dort startete sie am nächsten Tag weiter nach Mumbai. Augenzeugen berichteten der RHEINPFALZ, dass das Flugzeug gegen 20.30 Uhr über Zweibrücken und Contwig Kerosin abgelassen habe. So schreibt die Zweibrückerin Rosemarie Pendt, es sei „sehr tief, direkt über unser Grundstück unterhalb der Hochschule geflogen. Wir konnten die beiden Kerosinstreifen gut erkennen und sind sofort ins Haus.“

Die Deutsche Flugsicherung in Langen hat am Montagmorgen gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt, dass eine Frachtmaschine am Freitagabend über der Pfalz Kerosin abgelassen hat – insgesamt 89 Tonnen –, um leichter zu werden und landen zu können. Kurz nach dem Start habe der Pilot Triebwerksprobleme gemeldet. Wo genau Kerosin abgelassen wurde, kann die Deutsche Flugsicherung nicht sagen. Üblicherweise geschehe das auf der gesamten Strecke vor der außerplanmäßigen Landung. Auch aus Neustadt und aus dem Landkreis Kusel hatten sich Leser gemeldet.