Formelwagen, Motorräder und Oldtimer machen beim Historischen Flugplatzrennen in Zweibrücken mit. Dafür wird eigens die Start- und Landebahn umgebaut.

Etwa 200 Fahrer aus Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und Luxemburg werden in Zweibrücken für das Rennwochenende am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, erwartet. Mit vier- und zweirädrigen Boliden aus Renn- und Oldtimerserien. Veranstalter Wolfgang Heinz stellt Seitenwagen-Gespanne sowie Motorräder aus der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft und aus aktuellen Rennserien in Aussicht. „Dazu kommen jede Menge Formel- und Rennwagen bis zu Oldtimern.“

„Auf dem Zweibrücker Gelände bauen wir die Start- und Landebahn sowie die Taxiways zu einer sportlich interessanten Rennstrecke mit über einem Dutzend Kurven um“, erläutert Heinz. Künstliche Schikanen sollen sowohl die Fahrer besonders herausfordern als auch zwischendurch das Tempo mindern. Die etwa zwei Kilometer lange Rennstrecke wird im nördlichen Teil des Flughafens angelegt. „Unter Anbindung der großen Vorfläche mit zusammen etwa 20.000 Quadratmetern gibt es ein riesiges Fahrerlager, getrennt für Wagen und Motorräder“, erklärt der Veranstalter aus dem saarländischen Losheim. Am Samstag beginnen die Rennläufe um 8.40 Uhr, am Sonntag schon kurz nach 8 Uhr. „Weltweit einzigartig“ sei, dass in den Rennpausen Flugzeuge starten und landen können. „Dafür werden die Schikanen von der Start- und Landebahn komplett abgebaut. Diese wird mit Kehrfahrzeugen flugtauglich gereinigt. Danach bauen wir die Rennstrecke wieder auf“, sagt Heinz.

Möglichst gleichmäßig ins Ziel

Für die beiden Tage sind rund 30 einzelne Rennen geplant. Die unterschiedlich klassifizierten Motorräder und Automobile fahren in sogenannten Gleichmäßigkeits- und Demonstrationsläufen, unter anderem mit Zeit- und Gleichmäßigkeitsprüfungen. Aus „Marketing-Gründen“, so Wolfgang Heinz, „nennt sich die Veranstaltung zwar Flugplatzrennen. Sie ist jedoch – sportlich gesehen – eine Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP) für historische Fahrzeuge, Youngtimer, Sportfahrzeuge sowie Motorräder aller Art.“ Sieger sei derjenige, der sein Fahrzeug in einer bestimmten Zeit möglichst gleichmäßig ins Ziel bringt. Bei den Demonstrationsfahrten gibt es hingegen keine Zeitwertung.

Mit Speis und Trank sowie Kaffee und Kuchen können sich die Besucher an Food-Trucks und Ständen im Fahrerlager eindecken.

Info

Historisches Flugplatzrennen am Samstag ab 8.40 Uhr und am Sonntag ab 8.05 Uhr.

Tageskarten (je zehn Euro für Erwachsene, für Kinder die Hälfte) sind an der Tageskasse sowie unter flugplatzrennen.com erhältlich. Die Internetseite liefert Teilnehmerlisten für die einzelnen Klassen, eine Übersicht über die Organisationsstruktur und einen Lageplan der Rennstrecke.