Nie seit der Aufgabe der US-Airbase im Oktober 1991 arbeiteten auf dem Gelände des Flugplatz Zweibrücken und seinen Erweiterungen mehr Menschen als zu Ende des vergangenen Jahres. Das geht aus neuen Zahlen des Zweckverbands Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) hervor. Mit 2993 gemeldeten Beschäftigten wurde der Rekord aus dem Jahre 2018 (2973) um 20 Arbeitsplätze übertroffen. In Summe gingen die Firmen gestärkt aus der Corona-Pandemie hervor. Nach dem Rekord am Stichtag 31. Dezember 2018 war die Beschäftigung auf dem Zef-Gebiet im ersten Corona-Jahr auf 2655 (2020) zurückgegangen. Gegenüber 2021 nahm die Beschäftigung zum Ende vergangenen Jahres um 265 zu. Am eigentlichen Sonderlandeplatz mit seinen Werften und dem Flugbetrieb arbeiten laut Zef 81 Beschäftigte im sogenannten flugaffinen Gewerbe. Im Fashion Outlet waren es 1249. Das sonstige Gewerbe, Sammelbegriff etwa für die Beschäftigten des Telekommunikationsunternehmens 1&1 im Multimedia-Internetpark, des Platinen-Bestückers MEC, des Spezialseile-Herstellers und -händlers Verope und einer Vielzahl weiterer Unternehmen, beschäftigte an Silvester 1663 Menschen. Ein weiterer Beschäftigungsrekord zeichnet sich ab: Mitte des Jahres wird der Online-Händler Amazon mit der Einrichtung der angemieteten, vom US-Immobilienunternehmen Scannell auf dem Zef-Gewerbegebiet am Steitzhof gebauten Logistikzentrums, beginnen. Noch nicht in diesem Jahr, aber mit anlaufendem Betrieb sich steigernd, sollen bei Amazon 400 Arbeitsplätze entstehen. Auch Verope baut seinen Standort aus, kündigte mittelfristig die Schaffung von weiteren 50 Arbeitsplätzen an.