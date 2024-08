Großer Fang für den Zoll am Saarbrücker Flughafen: Bei der Kontrolle eines nachgesandten Koffers aus der Türkei entdeckten die Beamten 2420 geschmuggelte Zigaretten. Der Zoll kontrollierte sogenanntes „Rush-Gepäck“. „Dabei handelt es sich um Gepäckstücke, die nicht im selben Flugzeug wie der zugehörige Passagier transportiert werden“, so Nicole Hübner, Pressesprecherin des Saarbrücker Hauptzollamtes. Die Besitzerin des Koffers wurde kontaktiert, sie sag an, dass sich keine anmeldepflichtigen Waren im Gepäck befänden. Auch mit einer Abfertigung ohne ihre Anwesenheit zeigte sie sich einverstanden. Wegen des Zigaretten-Schmuggels erwartet die Frau nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Tabaksteuer-Hinterziehung. Zudem stellte der Zoll die Zigaretten sicher.