Im Winterflugplan des Saarbrücker Airports werden mehr Flüge nach Berlin und Hamburg angeboten. Die Fluglinie DAT, so der Flughafen, erweitert seinen Flugplan. Die dänische Gesellschaft wird im Winter elfmal wöchentlich die Strecke Saarbrücken (SCN) zum Hauptstadtflughafen BER und zurück anbieten. Ab dem 30. Oktober geht es von Montag bis Freitag zweimal täglich in die Bundeshauptstadt – und das frühmorgens und abends. Laut DAT sind diese Flugzeiten ideal für Geschäftsreisende und jene, die einen Tagesausflug in die Hauptstadt veranstalten wollen. Und auch nach Hamburg gibt es im Winter einen Flug mehr: Ebenfalls vom 30. Oktober an fliegt DAT auch sonntags in die Hansestadt. Während der Woche bleibt es wie bisher bei den Flugtagen Montag, Mittwoch und Freitag.