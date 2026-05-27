1&1 startet mit seinem Glasfaserausbau. Innerhalb von neun Monaten soll das Turbo-Internet laufen. Das Ausbaugebiet ist jedoch stark begrenzt.

Spatenstich für das neue 1&1-Glasfasernetz. Der Internetkonzern, genauer gesagt dessen Schwesterfirma Versatel, startet zum 1. Juni mit seinem Glasfaserausbau am Flughafen-Gewerbegebiet. Das kündigt das Unternehmen beim Spatenstich am Mittwochmittag an. 1&1 geht von 150 bis 200 Firmen aus, die ans Netz angeschlossen werden könnten. Das Ausbaugebiet erstreckt sich vom Eishallen-Kreisel kommend bis zum Triwo-Gewerbegebiet. Auch möglich, aber noch nicht beschlossen, ist der Glasfaseranschluss des Outlets. 1&1 Versatel hätte daran durchaus Interesse, bekundet Christian Kussmann, bei Versatel im Vertrieb tätig. „Das sind natürlich sehr viele Firmen. Die haben sich bislang aber noch nicht gemeldet.“ Der Zeitplan ist eng gestrickt. Frühestens Ende 2026, möglicherweise im ersten Quartal 2027 sollen die Glasfaseranschlüsse laufen. Der Ausbau startet am Eishallen-Kreisel.

Versatel arbeitet eigenwirtschaftlich, erklärt Sonja Lissak, Projektmanagerin bei Versatel. Förderungen bekommt die Firma keine. Entsprechend sucht sich Versatel Ausbaugebiete heraus, von denen sich das Unternehmen möglichst hohen Ertrag verspricht – also Gebiete, in denen möglichst viele Kunden einen Glasfaser-Vertrag unterschreiben. Geplant wird der Ausbau am Flughafen seit 2024. Vergangenes Jahr wurde der Ausbau dann konkret angekündigt. „Und dann sind wir mit dem Ausbaupartner, der Firma Nibler, ins Gespräch getreten“, ergänzt Lissak.

Glasfaser-Anschluss für Gewerbekunden zunächst kostenfrei

An die Datenautobahn wird das 1&1-Netz in Richtung Hornbach angeschlossen. Versatel ist ein Glasfaser-Betreiber, den es laut Kussmann schon seit den 1980er Jahren gibt. „Wir sind aber ausschließlich dafür da, Geschäftskunden ans Netz zu bringen“, sagt der Vertriebsmitarbeiter. Zudem sei Versatel dafür verantwortlich, möglichst viele 5G-Internetmasten, die einen Glasfaseranschluss brauchen, anzuschließen.

Gewerbekunden im Ausbaugebiet, die das Versatel-Glasfaser wollen, müssen eine Anfrage an die 1&1-Versatel schicken. Während des Ausbaus ist der Anschluss kostenfrei; danach nicht mehr. Dann wird das Glasfasernetz ausgebaut. Und an dem Tag, an dem es freigeschaltet wird, können die Firmen ihr Internet vom alten auf den neuen Netzanbieter umschalten, sagt Kussmann.

OB: Bis nach Rimschweiler ist es nicht weit

Für Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza ist der Glasfaser-Ausbau von Versatel eine gute Nachricht. „Rein zeitlich hätte der Termin heute (gemeint ist der 1&1-Spatenstich am Mittwochmittag, Anm. d. Red.) gar nicht besser kommen können“, bemerkt Wosnitza. Der OB spielt damit an die negativen Schlagzeilen an, die der Konkurrent UGG dieser Tage gemacht hat. Hintergrund: Die UGG kündigte plötzlich an, doch nicht alle Zweibrücker mit Glasfaser zu versorgen. „Es gibt kaum ein Thema, das momentan wichtiger ist, als eine schnelle Verbindung.“ Gerade bei Gewerbegebieten ist die Notwendigkeit für schnelles Internet laut OB noch mal dringender.

Kurz bevor es beim Spatenstich offiziell wurde, bemerkte Wosnitza, dass es vom Flughafen-Gewerbegebiet gar nicht mal weit bis nach Rimschweiler ist. Wosnitza lässt durchblicken, dass es ihn freuen würde, wenn 1&1 auch den Vorort anschließt.